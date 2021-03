Hot desk - codzienne inne stanowisko pracy

Co to jest hot desk i jakie jest jego zastosowanie w biurze?

Jeśli nie spotkałeś się z terminem "hot desk" chętnie go wyjaśnimy w poniższym artykule. Hot desk najprościej mówiąc to stanowisko pracy, które nie jest przypisane do konkretnej osoby. Zapraszamy do przeczytania całego artykułu na ten temat.